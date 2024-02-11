«Монпелье» — «Лион»: счет матча 1:2, обзор голов

Александр Ляказетт Фото: globallookpress.com
На гол Арно Нордена гости смогли ответить точными ударами Александра Ляказетта и Максенса Какере.
Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье — Лион 1:2
Голы: 1:0 Арно Норден (23'), 1:1 Александр Ляказетт (74'), 1:2 Максанс Какере (83') Монпелье: Бенжамен Леком, Кики, Бечир Омерагич, Модибо Саньян, Сильван Хефти (Энцо Чато Мбиайи, 67'), Иссиага Силла, Жордан Ферри, Тежи Саванье, Жорис Шотар, Арно Норден (Янн Карамо, 64'), Акор Адамс Лион: Антони Лопеш, Николас Тальяфико, Дуйе Чалета-Цар, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Клинтон Мата, 57'), Эрнест Нуама (Малик Мартен Фофана, 57'), Корентин Толиссо (Орел Мангала, 45'), Неманья Матич, Максанс Какере, Саид Бенрахма (Райан Шерки, 57'), Александр Ляказетт, Jake O'Brien Предупреждение: Николас Тальяфико (28')
Таким образом, «Лион» набрал 22 пункта и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. У «Монпелье» 19 очков и 15-я позиция.