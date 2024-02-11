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    «Хоффенхайм» ушел от поражения в матче с «Кельном»

    «Хоффенхайм» — «Кельн»: счет матча 1:1, обзор гола

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    В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» не удержал победу над «Хоффенхаймом» — 1:1.

    Андрей Крамарич
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    Андрей Крамарич

    На точный удар Максима Финкгрэйфа хозяева ответили забитым мячом Андрея Крамарича уже на четвертой компенсированной минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Кёльн 0:1
    Гол: 0:1 Max Finkgrafe (79') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Озан Кабак, Стэнли Нсоки, Павел Кадержабек (Кевин Акпогума, 68'), Флориан Гриллич, Гриша Прёмель, Умут Тохумджу (Антон Стах, 68'), Роберт Сков (Давид Юрасек, 82'), Ила Бебу (Bambase Conte, 82'), Ваутер Вегорст (Андрей Крамарич, 68'), Максимилиан Байер Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Юлиан Хабот, Лука Килиан, Бенно Шмиц, Деян Любичич, Флориан Кайнц (Линтон Майна, 58'), Денис Хусейнбашич, Ян Тильман (Саркис Адамян, 90'), Фарид Алиду (Штеффен Тиггес, 74'), Max Finkgrafe (Доминик Хайнц, 90') Предупреждения: Ила Бебу (32'), Бенно Шмиц (55'), Юлиан Хабот (76'), Линтон Майна (76'), Антон Стах (78'), Флориан Гриллич (81'), Max Finkgrafe (84')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    По итогам этой игры «Хоффенхайм» набрал 27 пунктов и понялся на восьмое место. У «Кельна» 16 баллов и 16-я строчка.

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