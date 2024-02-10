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    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург»

    «Боруссия» Д — «Фрайбург»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д
    В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в родных стенах переиграла «Фрайбург» со счетом 3:0.

    Доньелл Мален
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    Доньелл Мален

    Автором дубля в данном противостоянии стал Доньелл Мален. Еще один гол на счету Никласа Фуллкруга.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Фрайбург 3:0
    Голы: 1:0 Дониелл Мален (16'), 2:0 Дониелл Мален (45 + 7'), 3:0 Никлас Фуллкруг (87') Предупреждения: Юлиан Рюэрсон (14'), Дониелл Мален (73')

  • «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 21-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом»
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    Победа позволила Дортнмуду набрать 40 очков и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. У «Фрайбурга» 28 пунктов и седьмая строчка.

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