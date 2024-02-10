«Боруссия» Д — «Фрайбург»: счет матча 3:0, обзор голов

Доньелл Мален Фото: globallookpress.com
Автором дубля в данном противостоянии стал Доньелл Мален. Еще один гол на счету Никласа Фуллкруга.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия Д — Фрайбург 3:0
Голы: 1:0 Дониелл Мален (16'), 2:0 Дониелл Мален (45 + 7'), 3:0 Никлас Фуллкруг (87') Предупреждения: Юлиан Рюэрсон (14'), Дониелл Мален (73')
Календарь и таблица Бундеслиги
Победа позволила Дортнмуду набрать 40 очков и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. У «Фрайбурга» 28 пунктов и седьмая строчка.