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    Семин: Карпин хорошо выполняет свою работу в сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе наставника сборной России Валерия Карпина.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Как я понимаю, работу Карпина футбольная Федерация оценила положительно. В очень сложной для сборной ситуации Валерий работает хорошо. В целом, те задачи, что были поставлены в этот период — выполняются. Он знает сегодняшнее направление, которое требуют от него. Я считаю, Карпин хорошо выполняет свою работу, имеет отличный контакт с футболистами.

    Продление контракта? Это его личное дело. Думаю, мы рано говорим об этом. Времени ещё достаточно много, ситуация может измениться», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Напомним, в настоящий момент сборная России не выступает на международной арене, а лишь проводит товарищеские матчи.

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