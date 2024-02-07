Семин: Карпин хорошо выполняет свою работу в сборной России

Бывший тренер московскоговысказался о работе наставника сборной России

«Как я понимаю, работу Карпина футбольная Федерация оценила положительно. В очень сложной для сборной ситуации Валерий работает хорошо. В целом, те задачи, что были поставлены в этот период — выполняются. Он знает сегодняшнее направление, которое требуют от него. Я считаю, Карпин хорошо выполняет свою работу, имеет отличный контакт с футболистами.

Продление контракта? Это его личное дело. Думаю, мы рано говорим об этом. Времени ещё достаточно много, ситуация может измениться», — цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, в настоящий момент сборная России не выступает на международной арене, а лишь проводит товарищеские матчи.