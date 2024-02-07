Генсек РФС: В составе УЕФА у нас со всеми прекрасный диалог

Генеральный секретарь РФСрассказал, как на международной арене относятся к российскому футболу.

«В первую очередь, я хотел бы еще раз особо отметить, что азиатская конфедерация — наш надежный и долгосрочный партнер. Мы очень благодарны коллегам за понимание нашей ситуации, готовность обсуждать возможное совместное будущее. Мы установили уважительные отношения с руководством конфедерации и конструктивно взаимодействуем по широкому кругу вопросов.

Если же говорить о странах-участницах, то нужно различать официальную позицию, которую можно узнать только в момент голосования, и переговорную. Например, в составе УЕФА со всеми прекрасный диалог. Кроме одной ассоциации. Нет федераций в составе УЕФА, которые в личном общении говорили бы, что не хотят нашего возвращения.

Англия и Польша? Когда речь доходит до официальной позиции, многое меняется. Посмотрите, как было проведено голосование по допуску юношеских сборных России: три члена исполкома УЕФА воздержались, остальные проголосовали "за". Но затем стали появляться заявления от ряда ассоциаций: "Если вы допустите Россию, и мы попадем в одну группу, — играть не будем".

Таких федераций было восемь, еще две заявили, что им нужно проконсультироваться с правительствами», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».