Тренер «Брентфорда» заявил, что Тоуни скорее всего покинет клуб

Главный тренеррассказал о будущем нападающего командыпосле окончания нынешнего сезона.

«Тони, скорее всего, будет продан летом. По контракту с нами у него остаётся только один год, так что это совершенно очевидный момент. Этой зимой у нас не было предложений по Айвану», — приводит слова Франка известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Тоуни был отстранен от футбола на 8 месяцев из-за нелегальных ставок. В нынешнем сезоне форвард провел только 3 матча в АПЛ и забил 2 гола.

«Брентфорд» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе после 22-х туров.