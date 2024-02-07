ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами
  • 16:01
    • «Интер Майами» не смог выиграть у «Виссел Кобе»
  • 14:43
    • Стало известно, кого купит «ПСЖ» в случае ухода Мбаппе
    Все новости спорта

    Тренер «Брентфорда» заявил, что Тоуни скорее всего покинет клуб

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Брентфорд Трансферы
    Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал о будущем нападающего команды Айвана Тоуни после окончания нынешнего сезона.

    Айван Тони
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Айван Тони

    «Тони, скорее всего, будет продан летом. По контракту с нами у него остаётся только один год, так что это совершенно очевидный момент. Этой зимой у нас не было предложений по Айвану», — приводит слова Франка известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

    Напомним, что Тоуни был отстранен от футбола на 8 месяцев из-за нелегальных ставок. В нынешнем сезоне форвард провел только 3 матча в АПЛ и забил 2 гола.

  • АПЛ. Осечка «Ливерпуля» — шанс для «Ман Сити»
  • Итоги 23-го тура чемпионата Англии по футболу
  • Вчера

    • «Брентфорд» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе после 22-х туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетик» доставить «матрасникам» проблемы?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Астон Вилла» оставит «Челси» за бортом Кубка Англии?
  • «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Ивуарийцы проследуют в финал
  • Кот-д’Ивуар — ДР Конго. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры