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    «Райо Вальекано» уступил дома «Севилье»

    «Райо Вальекано» — «Севилья»: счет матча 1:2 (0:2)

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    В матче 23-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле проиграл «Севилье» — 1:2.

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    Все основные события на поле развивались в первом тайме.

    Счет в матче открыл нападающий гостей Юссеф Эн-Несири на 19-й минуте.

    Через 10 минут Иси Палазон восстановил равенство.

    На исходе первого тайма марокканец оформил дубль.

    Этот гол так и остался последним в матче.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Севилья 1:2
    Голы: 0:1 Юссеф Эн-Несири (19'), 1:1 Иси Паласон (29'), 1:2 Юссеф Эн-Несири (45') Предупреждения: Isaac Romero Bernal (37'), Маркос Акунья (45 + 5'), Ханнибал Межбри (86'), Мигель Крешпу да Силва (90 + 2')
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