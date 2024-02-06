«Райо Вальекано» — «Севилья»: счет матча 1:2 (0:2)

Все основные события на поле развивались в первом тайме.
Счет в матче открыл нападающий гостей Юссеф Эн-Несири на 19-й минуте.
Через 10 минут Иси Палазон восстановил равенство.
На исходе первого тайма марокканец оформил дубль.
Этот гол так и остался последним в матче.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Севилья 1:2
Голы: 0:1 Юссеф Эн-Несири (19'), 1:1 Иси Паласон (29'), 1:2 Юссеф Эн-Несири (45') Предупреждения: Isaac Romero Bernal (37'), Маркос Акунья (45 + 5'), Ханнибал Межбри (86'), Мигель Крешпу да Силва (90 + 2')