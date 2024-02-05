Облак: Делаем всё возможное, чтобы победить «Реал»

Голкипер «Атлетико»после матча 23-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:1) высказался о конкуренции со «сливочными».

«Мы уже сыграли четыре матча, и если мы хорошо выступим в Лиге чемпионов, то, возможно, сыграем с ними ещё раз. Я думаю, мы всегда хорошо противостоим им, им нелегко и некомфортно играть против нас, и мы делаем всё возможное, чтобы победить их.

Мы знаем, какие у них игроки, каковы их амбиции, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы попытаться победить их, и правда в том, что в каждой игре этого сезона мы выкладывались по максимуму и были хороши», — приводит слова Облака Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» с 48 очками на данный момент идет 4-м в таблице Примеры.