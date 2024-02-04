«Жирона» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:0, обзор

В матче 23-го тура испанской Примерысыграли вничью.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Отметим, что уже на 4-й минуте травму получил защитник «Сосьедада» Альваро Одриосола, а российский хавбек Арсен Захарян весь поединок провел на скамейке запасных.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Реал Сосьедад 0:0 Жирона: Пауло Гассанига, Ян Коуту, Эрик Гарсия, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия (Jhon Solis, 80'), Янхель Эррера, Виктор Цыганков (Валери Фернандес, 80'), Иван Мартин (Пабло Торре, 70'), Савио, Кристиан Португес Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хавьер Галан, Хон Пачеко, Альваро Одриосола (Хон Арамбуру, 4'), Брайс Мендес (Хон Андер Оласагасти, 87'), Микель Оярсабаль, Мартин Субименди, Беньят Туррьентес (Микель Мерино, 52'), Игор Субельдия, Андре Силва (Садик Умар, 87'), Шеральдо Бекер (Андер Барренечеа, 52') Предупреждения: Беньят Туррьентес (21'), Брайс Мендес (45 + 1'), Imanol Alguacil (45 + 1'), Игор Субельдия (64'), Янхель Эррера (88') Удаление: Маркос Мичел (90')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Жирона» набрала 56 очков и осталась на второй позиции в турнирной таблице. У «Сосьедада» теперь 37 пунктов и шестое место.