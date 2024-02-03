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    «Фиорентина» пропустила два мяча в компенсированное время и проиграла «Лечче»

    «Лечче» — «Фиорентина»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лечче Фиорентина
    В матче 23-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде уступила «Лечче» со счетом 2:3.

    «Лечче»
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    «Лечче»

    На голы Реми Удена, Роберто Пикколи и Патрика Доргу «фиалки» смогли ответить точными ударами Роландо Мандрагоры и Лукаса Белтрана.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Фиорентина 1:2
    Голы: 1:0 Реми Уден (17'), 1:1 Роландо Мандрагора (50'), 1:2 Лукас Бельтран (67'), 2:2 Роберто Пикколи (90 + 1') Предупреждения: Лукас Мартинес (15'), Pontus Almqvist (50'), Лука Раньери (72'), Ламек Банда (77'), Валентен Жендрей (83'), Николас Гонсалес (90')

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча у «Фиорентины» осталось 34 очка и седьмое место в турнирной таблице. У «Лечче» теперь 24 балла и тринадцатая строчка.

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