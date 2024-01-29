ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» Москва«Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина?
  • 02:18
    • Сборная ДР Конго по пенальти выбила Египет в 1/8 финала Кубка Африки
  • 00:59
    • «Атлетико» уверенно победил «Валенсию»
  • 00:45
    • Гол Лаутаро Мартинеса принес победу «Интеру» над «Фиорентиной»
  • 00:39
    • «ПСЖ» упустил победу в матче с «Брестом»
  • 22:07
    • Таджикистан по пенальти обыграл ОАЭ и впервые в своей истории будет играть в четвертьфинале Кубка Азии
    Все новости спорта

    Фернандеш надеется, что «Манчестер Юнайтед» выиграет Кубок Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о выходе команды в 1/8 финала Кубка Англии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Вчера, 28 января, «красные дьяволы» обыграли «Ньюпорт Каунти». Встреча на стадионе «Родни Парад» завершилась со счётом 4:2.

    «Конечно, мы должны понимать, что наш шанс выиграть трофей в этом сезоне — в Кубке Англии. Мы должны отдать всё, чтобы выйти в финал — шаг за шагом, игра за игрой. Но мы знаем, что для того, чтобы сезон выглядел не так плохо, мы должны попытаться выиграть этот трофей, потому что это важно для нас.

    В прошлом году мы были в финале, но, к сожалению, трофей нам не достался. Мы знаем, как много это значит, Кубок Англии, для наших болельщиков, для нашего клуба, для страны. Мы знаем, насколько это важно, и для нас это тоже важно, поэтому мы хотим снова выйти в финал и победить», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «МЮ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» взять три очка?
  • «Салернитана» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • СКА воспользуется не лучшим периодом «Локомотива»
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Голов много не будет
  • Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сенегал — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Узбекистан — Таиланд
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Марокко — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры