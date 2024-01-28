Уткин: Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали

Известный блогервысказался о решениипокинуть пост главного тренерапосле завершения сезона.

«Клопп вдохновил Хави. Теперь и он сообщил, что в конце сезона покинет клуб.

Полярные истории. Клоппа все любят, у него улыбка на 64 зуба, он отработал (точнее, отработает) 9 лет, он вернул в "Ливерпуль" чемпионство (ненадолго), выиграл ЛЧ. И он уходит отдохнуть.

Я в этот отдых не особо верю, летом в Германии открываются две вкусные вакансии, да что в Германии? Вон еще одна открывается в Каталонии.

Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в "Барсе" не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ.

Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Оба не передумают. Вот бы финал Лиги Ливерпуль — Барса…Что невозможно», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи». «Ливерпуль» в этом сезоне играет в Лиге Европы.