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    Уткин: Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали

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    Известный блогер Василий Уткин высказался о решении Хави Эрнандеса покинуть пост главного тренера «Барселоны» после завершения сезона.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Клопп вдохновил Хави. Теперь и он сообщил, что в конце сезона покинет клуб.

    Полярные истории. Клоппа все любят, у него улыбка на 64 зуба, он отработал (точнее, отработает) 9 лет, он вернул в "Ливерпуль" чемпионство (ненадолго), выиграл ЛЧ. И он уходит отдохнуть.

    Я в этот отдых не особо верю, летом в Германии открываются две вкусные вакансии, да что в Германии? Вон еще одна открывается в Каталонии.

    Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в "Барсе" не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ.

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    • Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Оба не передумают. Вот бы финал Лиги Ливерпуль — Барса…Что невозможно», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи». «Ливерпуль» в этом сезоне играет в Лиге Европы.

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