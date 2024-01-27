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    Юран: Марадишвили, Ермаков и Царукян выведут «Пари НН» на новый уровень

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    Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран очень доволен зимним пополнением.

    Константин Марадишвили — новичок «Пари НН»
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    Константин Марадишвили — новичок «Пари НН»

    «Понятно, что Костя Марадишвили — это игрок. Провёл достаточно матчей в РПЛ за ЦСКА и "Локомотив". Первый сбор у нас отработал на максимуме. Видны и обученность, и желание. Думаю, и он, и Ермаков добавят нам креатива. Парни хорошо оснащены технически, а физическое состояние ещё можно раскачивать.

    Из "Алании" пришёл Валера Царукян. Первое впечатление о нём тоже неплохое. У него тоже, несомненно, есть задатки, но и есть над чем работать. По 45 минутам в контрольном матче было видно, что физически он ещё не готов, но я уверен, что совместно мы доведём его до уровня РПЛ.

    Защитник Глущенков выпускался из московского "Динамо". На мой взгляд, парень принял правильное решение: не остался во Второй лиге — ушёл в высшую лигу Беларуси, поиграл в еврокубках и был признан игроком года в Беларуси.

    Уверен, что он будет биться за стартовый состав. Игрок интересный — оставляет очень хорошее впечатление», — сказал Юран «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона РПЛ «Пари НН» идет на девятом месте с 24 очками.

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