«Штутгарт» — «Лейпциг»: счет матча 5:2, обзор голов

обыграл(5:2) в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

У хозяев хет-трик оформил нападающий команды Дениз Ундав, забив свои голы на 30-й минуте, 56-й и 75-й минуте. Еще у «Штутгарта» отличились Энцо Мийо на 25-й минуте с пенальти и Джейми Левелинг на 48-й минуте.

У «Лейпцига» 2 гола забили Беньямин Шешко на 32-й минуте и Луа Опенда на 55-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — РБ Лейпциг 5:2 Голы: 1:0 Энцо Мийо (пенальти) (25'), 2:0 Дениз Ундав (30'), 2:1 Беньямин Шешко (32'), 3:1 Джейми Левелинг (48'), 3:2 Луа Опенда (55'), 4:2 Дениз Ундав (56'), 5:2 Дениз Ундав (75') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Леонидас Стергиу, 87'), Вальдемар Антон, Дан-Аксель Загаду, Максимилиан Миттельштедт, Антони Руо, Джейми Левелинг (Роберто Массимо, 84'), Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Jovan Milosevic, 90'), Энцо Мийо (Samuele Di Benedetto, 84'), Дениз Ундав (Паскаль Штенцель, 87') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Кастелло Люкеба, Лукас Клостерман, Мохамед Симакан (Вилли Орбан, 85'), Даниэль Ольмо (Юссуф Поульсен, 77'), Ксавер Шлагер (Элиф Элмас, 77'), Николас Зайвальд (Кевин Кампль, 67'), Кристоф Баумгартнер (Бенджамин Хенрихс, 67'), Давид Раум, Беньямин Шешко, Луа Опенда Предупреждения: Ксавер Шлагер (5'), Мохамед Симакан (16'), Кристоф Баумгартнер (43'), Вальдемар Антон (69'), Давид Раум (79')

После этого матча «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 37-ю очками в активе. «Лейпциг» — на 4-й позиции (33 балла).