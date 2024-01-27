Рахимов прокомментировал победу «Рубина» в игре со «Славией»

Наставник «Рубина»высказался о победе над «Славией» со счетом 3:1 в контрольном матче.

«Сказать, что доволен игрой, нельзя. Мы прекрасно понимали, что с той нагрузкой, которую получили ребята, им будет сложно держать свежую игру. Всё нормально.

Объём, который мы планировали выполнить, я имею в виду и аэробную, и скоростную работу, мы всё по датам выполнили, здесь вопросов нет. По ходу сборов мы видели, что у ребят появилась усталость, поэтому вчера мы убрали объём и оставили интенсивность тренировки», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

За «Рубин» голы забили Олег Иванов и Никола Чумич, защитник «Славии» Велько Еленкович отправил мяч в свои ворота.