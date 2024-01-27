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    Рахимов прокомментировал победу «Рубина» в игре со «Славией»

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    Наставник «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе над «Славией» со счетом 3:1 в контрольном матче.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Сказать, что доволен игрой, нельзя. Мы прекрасно понимали, что с той нагрузкой, которую получили ребята, им будет сложно держать свежую игру. Всё нормально.

    Объём, который мы планировали выполнить, я имею в виду и аэробную, и скоростную работу, мы всё по датам выполнили, здесь вопросов нет. По ходу сборов мы видели, что у ребят появилась усталость, поэтому вчера мы убрали объём и оставили интенсивность тренировки», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

    За «Рубин» голы забили Олег Иванов и Никола Чумич, защитник «Славии» Велько Еленкович отправил мяч в свои ворота.

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