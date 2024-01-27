«Лион» — «Ренн»: счет матча 2:3 (0:3), обзор голов

В матче 19-го тура французской Лиги 1на своем поле уступилсо счетом 2:3.

Уже в первом тайме бретонцы смогли три раза поразить ворота Антони Лопеша. Дубль оформил нападающий Мартин Террье, недавно восстановившийся после тяжелой травмы, еще один гол на счету молодого Дезира Дуэ.

«Лион» смог ответить после перерыва мячами в исполнении Энрике и Александра Ляказетта, но на большее сил и времени не хватило.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Ренн 2:3 Голы: 0:1 Мартен Терье (22'), 0:2 Дезире Дуэ (36'), 0:3 Мартен Терье (41'), 1:3 Энрике Силва (57'), 2:3 Александр Ляказетт (78') Лион: Антони Лопеш, Клинтон Мата, Деян Ловрен, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Мама Бальде, 89'), Корентин Толиссо, Максанс Какере (Chaim El Djebali, 79'), Малик Мартен Фофана (Энрике Силва, 46'), Александр Ляказетт, Райан Шерки (Эрнест Нуама, 46'), Jake O'Brien, Mahamadou Diawara (Gift Emmanuel Orban, 46') Ренн: Стив Манданда, Адриен Трюффер, Артур Теате, Гела Дуэ, Мартен Терье (Бертуг Озгюр Йылдырым, 67'), Дезире Дуэ (Людовик Блас, 79'), Батист Сантамария, Энцо Ле Фе, Бенжамен Буриго (Ибрахим Салах, 79'), Жануэль Белосьян, Арно Калимуэндо (Азор Матусива, 63') Предупреждения: Батист Сантамария (7'), Клинтон Мата (33'), Эрнест Нуама (58'), Адриен Трюффер (66'), Julien Stephan (90')

«Лион» в следующем туре примет «Марсель».

Календарь и таблица Лиги 1

«Ренн» сразится на своем поле с «Монпелье».