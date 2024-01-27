ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКлопп покинет «Ливерпуль»: шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера
  • 13:12
    • Соболенко защитила титул на Australian Open
  • 12:25
    • Определилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» создают вторую команду

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Крылья Советов РПЛ Футбол России
    Клуб российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сообщил на официальном сайте о создании второй команды. Она будет участвовать во Второй лиге с нового сезона.

    Тренер Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко

    «Общая заявка с первой и молодёжной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба.

    "Крылья Советов-2" рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия — ЮФЛ — МФЛ — ФНЛ-Б — РПЛ», — говорится в сообщении.

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Крылья Советов» идут на шестом месте в РПЛ с 29 очками после 18 игр.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» легко обыграет проблемный «Вильярреал»?
  • «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Динамо» возьмет реванш за недавние 3:6 на «ВТБ Арене»?
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Ждем много голов
  • «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры