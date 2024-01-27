«Крылья Советов» создают вторую команду

Клуб российской Премьер-лиги сообщил на официальном сайте о создании второй команды. Она будет участвовать во Второй лиге с нового сезона.

«Общая заявка с первой и молодёжной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба.

"Крылья Советов-2" рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия — ЮФЛ — МФЛ — ФНЛ-Б — РПЛ», — говорится в сообщении.

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Крылья Советов» идут на шестом месте в РПЛ с 29 очками после 18 игр.