«Крылья Советов» создают вторую команду

Тренер Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко Фото: globallookpress.com
«Общая заявка с первой и молодёжной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба.
"Крылья Советов-2" рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия — ЮФЛ — МФЛ — ФНЛ-Б — РПЛ», — говорится в сообщении.
После первой части сезона «Крылья Советов» идут на шестом месте в РПЛ с 29 очками после 18 игр.