«Альмерия» — «Алавес»: счет матча 0:3 (0:1), обзор голов

Саму Омородион Фото: globallookpress.com
Дубль на счету молодого испанского нападащего Саму Омородиона, также с пенальти в начале второго тайма отличился капитан Луис Риоха.
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Альмерия — Алавес 0:3
Голы: 0:1 Саму Омородион (10'), 0:2 Луис Риоха (пенальти) (52'), 0:3 Саму Омородион (88') Альмерия: Луиш Максимиану, Сесар Монтес, Чуми, Серхио Акьем (Алекс Сентельес, 56'), Эдгар Гонсалес (Гонсало Мелеро, 56'), Дион Лопи, Серхио Аррибас (Лука Ромеро, 79'), Лукас Робертоне, Адриан Эмбарба (Lazaro, 75'), Лео Баптистау (Марко Милованович, 56'), Marc Pubill Алавес: Антонио Сивера, Хави Лопес, Рубен Дуарте, Рафа Марин, Андони Горосабель (Науэль Тенаглия, 78'), Хон Гуриди (Карлос Бенавидес, 62'), Антонио Бланко, Андер Гевара, Луис Риоха (Алекс Солас, 77'), Саму Омородион (Giuliano Simeone, 89'), Карлос Висенте (Виктор Парада Гонсалес, 89') Предупреждения: Андони Горосабель (3'), Эдгар Гонсалес (45 + 2'), Андер Гевара (79')
В следующей игре «Альмерия» отправится в гости к «Валенсии».
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«Алавес» примет дома «Барселону».