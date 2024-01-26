Источник: Зидан может возглавить «Марсель»

Французскийможет скоро объявить о назначении на пост главного тренера экс-наставника мадридского «Реала», сообщает издание Sport.es со ссылкой на журналиста Джерома Ротена.

Как сообщает источник, член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд собирается приобрести контрольный пакет французского «Марселя» и одним из кандидатов на пост главного тренера он назвал именно Зидана.

Известно, что легендарному французу предлагали возглавить сборную Алжира, но он ответил отказом.

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В настоящее время тренером «Марселя» является Дженнаро Гаттузо, который был назначен уже по ходу сезона после ухода Марселино. Зидан в 2021 году покинул «Реал» и с тех пор нигде не работал.