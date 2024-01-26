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    Источник: Зидан может возглавить «Марсель»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Марсель Лига 1 Футбол Франции
    Французский «Марсель» может скоро объявить о назначении на пост главного тренера экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, сообщает издание Sport.es со ссылкой на журналиста Джерома Ротена.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Как сообщает источник, член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд собирается приобрести контрольный пакет французского «Марселя» и одним из кандидатов на пост главного тренера он назвал именно Зидана.

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    В настоящее время тренером «Марселя» является Дженнаро Гаттузо, который был назначен уже по ходу сезона после ухода Марселино. Зидан в 2021 году покинул «Реал» и с тех пор нигде не работал.

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