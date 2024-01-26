Источник: Зидан может возглавить «Марсель»

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
Как сообщает источник, член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд собирается приобрести контрольный пакет французского «Марселя» и одним из кандидатов на пост главного тренера он назвал именно Зидана.
Известно, что легендарному французу предлагали возглавить сборную Алжира, но он ответил отказом.
В настоящее время тренером «Марселя» является Дженнаро Гаттузо, который был назначен уже по ходу сезона после ухода Марселино. Зидан в 2021 году покинул «Реал» и с тех пор нигде не работал.