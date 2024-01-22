«Жирона» — «Севилья»: счет матча 5:1 (3:1)

В матче 21-го тура испанской Примерыуверенно победиласо счетом 5:1.

Андалусийцы первыми открыли счет на 10-й минуте. Отличился Исаак Ромеро.

Но еще в первом тайме украинский нападающий Артем Довбик забил три мяча и «Жирона» ушла на перерыв, ведя со счетом 3:1.

Во втором тайме полузащитник Вадим Цыганков с передачи бразильца Савио и ветеран Кристиан Стуани установили окончательный счет в матче.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Севилья 5:1 Голы: 0:1 Isaac Romero Bernal (10'), 1:1 Артем Довбик (13'), 2:1 Артем Довбик (15'), 3:1 Артем Довбик (19'), 4:1 Виктор Цыганков (56'), 5:1 Кристиан Стуани (89') Предупреждения: Джибриль Соу (61'), Ханнибал Межбри (63')

После этой победы у «Жироны» стало 52 очка, она идет первой в Примере.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» находится рядом с зоной вылета с 16 очками.