«Жирона» — «Севилья»: счет матча 5:1 (3:1)

Артем Довбик Фото: globallookpress.com
Андалусийцы первыми открыли счет на 10-й минуте. Отличился Исаак Ромеро.
Но еще в первом тайме украинский нападающий Артем Довбик забил три мяча и «Жирона» ушла на перерыв, ведя со счетом 3:1.
Во втором тайме полузащитник Вадим Цыганков с передачи бразильца Савио и ветеран Кристиан Стуани установили окончательный счет в матче.
Футбол. Испания. Примера
Жирона — Севилья 5:1
Голы: 0:1 Isaac Romero Bernal (10'), 1:1 Артем Довбик (13'), 2:1 Артем Довбик (15'), 3:1 Артем Довбик (19'), 4:1 Виктор Цыганков (56'), 5:1 Кристиан Стуани (89') Предупреждения: Джибриль Соу (61'), Ханнибал Межбри (63')
После этой победы у «Жироны» стало 52 очка, она идет первой в Примере.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Севилья» находится рядом с зоной вылета с 16 очками.