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    «Жирона» уничтожила «Севилью» и вернула лидерство в Примере

    «Жирона» — «Севилья»: счет матча 5:1 (3:1)

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    В матче 21-го тура испанской Примеры «Жирона» уверенно победила «Севилью» со счетом 5:1.

    Артем Довбик
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    Артем Довбик

    Андалусийцы первыми открыли счет на 10-й минуте. Отличился Исаак Ромеро.

    Но еще в первом тайме украинский нападающий Артем Довбик забил три мяча и «Жирона» ушла на перерыв, ведя со счетом 3:1.

    Во втором тайме полузащитник Вадим Цыганков с передачи бразильца Савио и ветеран Кристиан Стуани установили окончательный счет в матче.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Севилья 5:1
    Голы: 0:1 Isaac Romero Bernal (10'), 1:1 Артем Довбик (13'), 2:1 Артем Довбик (15'), 3:1 Артем Довбик (19'), 4:1 Виктор Цыганков (56'), 5:1 Кристиан Стуани (89') Предупреждения: Джибриль Соу (61'), Ханнибал Межбри (63')

    После этой победы у «Жироны» стало 52 очка, она идет первой в Примере.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Севилья» находится рядом с зоной вылета с 16 очками.

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