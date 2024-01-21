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    «Интер» объявил о согласовании нового контракта с Лаутаро Мартинесом

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    Генеральный директор итальянского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб и капитан Лаутаро Мартинес достигли соглашения о подписании нового контракта.

    Джузеппе (Беппе) Маротта
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    Джузеппе (Беппе) Маротта

    «Не будет никаких проблем с продлением контракта с Лаутаро Мартинесом. Просто в последние недели мы были заняты множеством игр, но скоро всё будет закрыто», — сообщил Маротта Rai Sport.

    Сейчас контракт аргентинского форварда действует до лета 2026 года. По новому соглашению контракт будет продлен до июня 2028 года, а зарплата будет увеличена до € 8 млн в год плюс бонусы.

    Календарь и таблица Серии А

    Лаутаро Мартинес стал игроком миланского «Интера» в 2018 году и сейчас является капитаном «нерадзурри». В этом сезоне он сыграл 26 матчей, забил 20 голов. На портале Transfermarkt аргентинец оценивается в € 110 млн.

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