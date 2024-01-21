«Интер» объявил о согласовании нового контракта с Лаутаро Мартинесом

Генеральный директор итальянского «Интера»сообщил, что клуб и капитандостигли соглашения о подписании нового контракта.

«Не будет никаких проблем с продлением контракта с Лаутаро Мартинесом. Просто в последние недели мы были заняты множеством игр, но скоро всё будет закрыто», — сообщил Маротта Rai Sport.

Сейчас контракт аргентинского форварда действует до лета 2026 года. По новому соглашению контракт будет продлен до июня 2028 года, а зарплата будет увеличена до € 8 млн в год плюс бонусы.

Календарь и таблица Серии А

Лаутаро Мартинес стал игроком миланского «Интера» в 2018 году и сейчас является капитаном «нерадзурри». В этом сезоне он сыграл 26 матчей, забил 20 голов. На портале Transfermarkt аргентинец оценивается в € 110 млн.