«Пари НН» объявил о создании второй команды

Команда РПЛсоздает резервную команду для выступлений во

В тренерский штаб «Пари НН-2» войдут Валерий Бурлаченко, Сергей Павлов и Александр Калачев, работающие сейчас в молодежной команде.

«Это очень нужное и большое дело для развития молодых футболистов. Наша команда будет тем самым буфером для ребят между молодежным и профессиональным футболом.

Основу "Пари НН-2" составят парни 2004 года рождения, которые по регламенту уже не могут играть за молодежку. Естественно, найдется место в команде футболистам и других возрастов, и мы будем развивать их и наигрывать для главной команды», — заявил главный тренер «Пари НН-2» Валерий Бурлаченко.

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Резервная команда заявится в дивизион «Б», а домашние встречи станет проводить на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде.