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    «Пари НН» объявил о создании второй команды

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    Команда РПЛ «Пари НН» создает резервную команду для выступлений во Второй лиге.

    Сергей Юран — тренер «Пари НН»
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    Сергей Юран — тренер «Пари НН»

    В тренерский штаб «Пари НН-2» войдут Валерий Бурлаченко, Сергей Павлов и Александр Калачев, работающие сейчас в молодежной команде.

    «Это очень нужное и большое дело для развития молодых футболистов. Наша команда будет тем самым буфером для ребят между молодежным и профессиональным футболом.

    Основу "Пари НН-2" составят парни 2004 года рождения, которые по регламенту уже не могут играть за молодежку. Естественно, найдется место в команде футболистам и других возрастов, и мы будем развивать их и наигрывать для главной команды», — заявил главный тренер «Пари НН-2» Валерий Бурлаченко.

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    Резервная команда заявится в дивизион «Б», а домашние встречи станет проводить на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде.

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