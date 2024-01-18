«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:2, обзор голов

«Реал Сосьедад» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей в противостоянии стали Микель Оярсабаль с пенальти и Микель Мерино.
Отметим, что «Осасуна» доигрывала поединок вдесятером из-за удаления Алехандро Катены.
Россиянин Арсен Захарян вышел в стартовом составе «Сосьедада» и провел на поле весь матч.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Осасуна — Реал Сосьедад 0:1
Гол: 0:1 Микель Оярсабаль (пенальти) (57') Осасуна: Айтор Фернандес, Давид Гарсия, Алехандро Катена, Хуан Крус, Хесус Аресо, Хоан Мохика (Рубен Пенья, 66'), Хон Монкайола, Лукас Торро (Рубен Гарсия, 65'), Аймар Орос (Пабло Ибаньес, 85'), Хосе Арнаис (Рауль Гарсия, 79'), Анте Будимир (Энрике Барха, 80') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Киран Тирни, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо (Jon Aramburu, 81'), Микель Оярсабаль (Хон Магунаселайя, 73'), Арсен Захарян, Урко Гонсалес (Беньят Туррьентес, 60'), Микель Мерино, Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Брайс Мендес, 60'), Андре Силва (Садик Умар, 73') Предупреждения: Jagoba Arrasate (33'), Хесус Аресо (53'), Хон Магунаселайя (75'), Робен Ле Норман (88') Удаление: Алехандро Катена (56')
Таким образом, «Реал Сосьедад» пробился в четвертьфинал Кубка Испании.