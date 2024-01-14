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    «Ренн» разобрался с «Ниццей»

    «Ренн» — «Ницца»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн Ницца
    В матче 18-го тура французской Лиги 1«Ренн» на своем поле переиграл «Ниццу» со счетом 2:0.

    «Ренн»
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    «Ренн»

    Забитыми мячами в этом противостоянии отметились Бенжамин Буриго и Арно Калимуэнда Муинга.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Ницца 2:0
    Голы: 1:0 Бенжамен Буриго (пенальти) (31'), 2:0 Арно Калимуэндо (54') Ренн: Стив Манданда, Гела Дуэ, Варме Омари, Артур Теате, Адриен Трюффер, Бенжамен Буриго (Ибрахим Салах, 77'), Энцо Ле Фе (Фабиан Ридер, 65'), Батист Сантамария, Дезире Дуэ (Бертуг Озгюр Йылдырым, 86'), Мартен Терье, Арно Калимуэндо (Жануэль Белосьян, 86') Ницца: Марчин Булка, Мельвен Бар, Данте, Джордан Лотомба, Пабло Росарио, Морган Сансон (Raoul Louche, 78'), Юссуф Ндайишимие, Гаэтан Лаборде (Мохамед-Али Чо, 64'), Эванн Гессан, Теремас Моффи (Бадредин Буанани, 77'), Алексис Клод-Морис (Реда Белахьяне, 64') Предупреждение: Варме Омари (79')

    Календарь и таблица Лиги 1

    По итогам этой игры «Ренн» набрал 22 очка и закрепился на десятом месте в Лиге 1. У «Ниццы» 35 пунктов и вторая строчка.

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