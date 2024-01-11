Газзаев высказался о проведении ретроматча «Спартак» — «Алания»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Алании»дал комментарий по поводу идеи организовать ретроматч между московскими владикавказской

«Первый раз слышу о такой идее. Такие матчи всегда вызывают огромный интерес, в том числе среди молодых ребят, которые в детских спортивных школах занимаются. Это праздник футбола. Недавно была игра между ЦСКА и "Локомотивом", сейчас хотят организовать между "Аланией" и "Спартаком". Я полностью поддерживаю проведение такого матча», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 11 декабря, глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что возникла идея провести ретроматч «Спартак» — «Алания», который будет приурочен к открытию стадиона «Спартак» во Владикавказе.

Арена уже несколько лет находится на реконструкции, а домашние матчи «Алания» проводит в Грозном.