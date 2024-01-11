ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году
  • 22:35
    • «Ювентус» — «Фрозиноне»: стартовые составы на четвертьфинал Кубка Италии
  • 21:26
    • ЦСКА потерпел домашнее поражение от московского «Динамо»
    Все новости спорта

    Газзаев высказался о проведении ретроматча «Спартак» — «Алания»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РФС РПЛ Футбол России Спартак Алания
    Бывший главный тренер ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев дал комментарий по поводу идеи организовать ретроматч между московским «Спартаком» и владикавказской «Аланией».

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Первый раз слышу о такой идее. Такие матчи всегда вызывают огромный интерес, в том числе среди молодых ребят, которые в детских спортивных школах занимаются. Это праздник футбола. Недавно была игра между ЦСКА и "Локомотивом", сейчас хотят организовать между "Аланией" и "Спартаком". Я полностью поддерживаю проведение такого матча», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

    Напомним, сегодня, 11 декабря, глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что возникла идея провести ретроматч «Спартак» — «Алания», который будет приурочен к открытию стадиона «Спартак» во Владикавказе.

  • РФС сообщил о желании организовать ретроматч между «Спартаком» и «Аланией»
  • Читайте по теме

    • Арена уже несколько лет находится на реконструкции, а домашние матчи «Алания» проводит в Грозном.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Избежит ли «Севилья» падения в зону вылета?
  • «Севилья» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Хоффенхайм» доставить проблемы мюнхенцам?
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернли — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.73
  • Экспресс дня 12 января
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оклахома — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры