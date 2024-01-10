«Лацио» — «Рома»: счет матча 1:0 (0:0), обзор матча

В четвертьфинальном матче Кубка Италиипобедилсо счетом 1:0.

Первый тайм не принес забитых голов, игра была малособытийной и почти без голевых моментов.

На 48-й минуте защитник «Ромы» сбил Маттео Гендузи в собственной штрафной и после просмотра ВАР был назначен пенальти в ворота «джаллоросси».

С «точки» четко пробил Маттиа Дзакканьи.

После этого «Лацио» завладел инициативой на поле, создал пару опасных моментов, но так и не смог поразить ворота Руя Патрисиу.

Хваленая же атака «Ромы» во главе с Ромелу Лукаку и Пауло Дибалой была вообще незаметна на поле.

Футбол. Италия. Кубок Лацио — Рома 1:0 Гол: 1:0 Маттиа Цаканьи (пенальти) (51') Лацио: Алессио Романьоли, Мануэль Лаццари (Лука Пеллегрини, 67'), Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Данило Катальди (Nicolò Rovella, 68'), Матиас Весино, Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 68'), Валентин Кастеллано (Густав Исаксен, 77'), Фелипе Андерсон, Christos Mandas Рома: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп (Сердар Азмун, 58'), Джанлука Манчини, Расмус Кристенсен, Никола Залевский (Леонардо Спинаццола, 58'), Эдоардо Бове (Стефан Эль-Шаарави, 76'), Леандро Паредес, Бриан Кристанте, Ромелу Лукаку, Пауло Дибала (Лоренцо Пеллегрини, 46'), Dean Donny Huijsen (Андреа Белотти, 81') Предупреждения: Бриан Кристанте (57'), Валентин Кастеллано (59'), Маттео Гюэндузи (65'), Джанлука Манчини (65')

«Лацио» в полуфинале Кубка Италии сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Фрозиноне».