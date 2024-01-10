ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АзииВоины Тэджу, Синие Самураи и Боевые слоны: Краткий гид по Кубку Азии-2023
  • 22:02
    • «Лацио» пробился в полуфинал Кубка Италии, победив «Рому»
  • 21:34
    • СКА разобрался с «Витязем»
  • 21:25
    • «Реал» — «Атлетико»: стартовые составы на полуфинал Суперкубка Испании
    Все новости спорта

    «Лацио» пробился в полуфинал Кубка Италии, победив «Рому»

    «Лацио» — «Рома»: счет матча 1:0 (0:0), обзор матча

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Лацио Рома
    В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Лацио» победил «Рому» со счетом 1:0.

    Маттиа Дзакканьи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттиа Дзакканьи

    Первый тайм не принес забитых голов, игра была малособытийной и почти без голевых моментов.

    На 48-й минуте защитник «Ромы» сбил Маттео Гендузи в собственной штрафной и после просмотра ВАР был назначен пенальти в ворота «джаллоросси».

    С «точки» четко пробил Маттиа Дзакканьи.

    После этого «Лацио» завладел инициативой на поле, создал пару опасных моментов, но так и не смог поразить ворота Руя Патрисиу.

    Хваленая же атака «Ромы» во главе с Ромелу Лукаку и Пауло Дибалой была вообще незаметна на поле.

    Футбол. Италия. Кубок
    Лацио — Рома 1:0
    Гол: 1:0 Маттиа Цаканьи (пенальти) (51') Лацио: Алессио Романьоли, Мануэль Лаццари (Лука Пеллегрини, 67'), Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Данило Катальди (Nicolò Rovella, 68'), Матиас Весино, Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 68'), Валентин Кастеллано (Густав Исаксен, 77'), Фелипе Андерсон, Christos Mandas Рома: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп (Сердар Азмун, 58'), Джанлука Манчини, Расмус Кристенсен, Никола Залевский (Леонардо Спинаццола, 58'), Эдоардо Бове (Стефан Эль-Шаарави, 76'), Леандро Паредес, Бриан Кристанте, Ромелу Лукаку, Пауло Дибала (Лоренцо Пеллегрини, 46'), Dean Donny Huijsen (Андреа Белотти, 81') Предупреждения: Бриан Кристанте (57'), Валентин Кастеллано (59'), Маттео Гюэндузи (65'), Джанлука Манчини (65')

    «Лацио» в полуфинале Кубка Италии сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Фрозиноне».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Ливерпуль» добьется успеха на своем поле
  • «Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Атака будет превалировать над обороной
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.86
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рыбакина — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры