Итальянскую Серию А могут сократить с 20 до 18 клубов

В итальянскоймогут сократить количеств команд‑участниц с 18 до 20, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, ведущие итальянские клубы настаивают на сокращении количества матчей из-за чересчур насыщенного графика.

Это связано в том числе с реформой еврокубков. Со следующего сезона клубы будут проводить на общем этапе Лиги чемпионов не шесть матчей, а восемь.

Кроме того, летом 2025 года состоится клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

Отмечается, что остальные представители элитного дивизиона не поддерживают идею топ-клубов.

Решение об изменении числа участников чемпионата Италии может быть принято только в том случае, если реформу поддержат 14 клубов.

Напомним, с этого сезона во французской Лиге 1 выступают не 20 клубов, а 18.