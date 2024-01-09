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    Итальянскую Серию А могут сократить с 20 до 18 клубов

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    В итальянской Серии А могут сократить количеств команд‑участниц с 18 до 20, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    По данным источника, ведущие итальянские клубы настаивают на сокращении количества матчей из-за чересчур насыщенного графика.

    Это связано в том числе с реформой еврокубков. Со следующего сезона клубы будут проводить на общем этапе Лиги чемпионов не шесть матчей, а восемь.

    Кроме того, летом 2025 года состоится клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

    Отмечается, что остальные представители элитного дивизиона не поддерживают идею топ-клубов.

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    • Решение об изменении числа участников чемпионата Италии может быть принято только в том случае, если реформу поддержат 14 клубов.

    Напомним, с этого сезона во французской Лиге 1 выступают не 20 клубов, а 18.

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