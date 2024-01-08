Тен Хаг: Ван де Бек не играл в «МЮ» из-за постоянных травм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал уход голландского полузащитникав аренду в немецкий «Айнтрахт».

«Прежде всего, у него было много травм. С первого момента, как я перешёл сюда, в "Манчестер Юнайтед", он не был тем игроком, которым был в "Аяксе", потому что он был травмирован.

Очень часто он оказывался недоступен. Пожалуй, это главная причина, по которой он не играл. Летом мы решили отпустить его в аренду, но сделать это не получилось», — цитирует тен Хага издание Daily Mail.

1 января стало известно о том, что хавбек «МЮ» Донни ван де Бек отправляется на правах аренды до конца сезона во франкфуртский «Айнтрахт».

Немецкий клуб имеет право выкупить трансфер голландца по итогам сезона. В этом сезоне де Бек сыграл лишь 23 минуты за манкунианцев.