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    Тен Хаг: Ван де Бек не играл в «МЮ» из-за постоянных травм

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал уход голландского полузащитника Донни ван де Бека в аренду в немецкий «Айнтрахт».

    Донни ван де Бек в новом клубе
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    Донни ван де Бек в новом клубе

    «Прежде всего, у него было много травм. С первого момента, как я перешёл сюда, в "Манчестер Юнайтед", он не был тем игроком, которым был в "Аяксе", потому что он был травмирован.

    Очень часто он оказывался недоступен. Пожалуй, это главная причина, по которой он не играл. Летом мы решили отпустить его в аренду, но сделать это не получилось», — цитирует тен Хага издание Daily Mail.

    1 января стало известно о том, что хавбек «МЮ» Донни ван де Бек отправляется на правах аренды до конца сезона во франкфуртский «Айнтрахт».

    Немецкий клуб имеет право выкупить трансфер голландца по итогам сезона. В этом сезоне де Бек сыграл лишь 23 минуты за манкунианцев.

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