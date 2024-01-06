Симеоне заявил, что три футболиста «Атлетико» могут отправиться в Саудовскую Аравию

Наставник «Атлетико»высказался о возможном переходе футболистов мадридской команды в саудовские клубы.

«Никогда не бывает легко, потому что трансферы не зависят от одной личности. Ты никогда не можешь быть спокоен, если кто-то может уйти. Это чувства, но сейчас другое ощущение, потому что зимой движения на рынке меньше, чем летом.

Позже, может быть, три наших игрока уедут в Саудовскую Аравию. Но есть мнение, что ребята чувствуют себя хорошо, однако некоторые хотят играть больше, и они могут уйти именно по этой причине. Сейчас очевидно, что мы находимся в конкурентной среде и ни у кого нет гарантированного места. Конкуренция всегда приветствуется, особенно для тех, кто принимает это правильно», — приводит слова Симеоне Football Espana.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» Мадрид на данный момент идет на 5-м месте в таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 10 очков.