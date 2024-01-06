ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеПришло время переговоров. Мбаппе, Модрич и еще 14 лучших свободных агентов 2024 года
  • 10:25
    • Сафиуллин не вышел в финал турнира в Брисбене
  • 10:13
    • «Каролина» победила «Вашингтон», Овечкин сделал голевую передачу
  • 00:59
    • «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» в Кубке Англии
  • 00:10
    • Сборная США переиграла Швецию и стала победителем молодежного чемпионата мира
  • 20:52
    • Гвардиола рассказал о восстановлении Де Брейне, Холанна и Доку
    Все новости спорта

    Симеоне заявил, что три футболиста «Атлетико» могут отправиться в Саудовскую Аравию

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико
    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном переходе футболистов мадридской команды в саудовские клубы.

    Диего Симеоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Симеоне

    «Никогда не бывает легко, потому что трансферы не зависят от одной личности. Ты никогда не можешь быть спокоен, если кто-то может уйти. Это чувства, но сейчас другое ощущение, потому что зимой движения на рынке меньше, чем летом.

    Позже, может быть, три наших игрока уедут в Саудовскую Аравию. Но есть мнение, что ребята чувствуют себя хорошо, однако некоторые хотят играть больше, и они могут уйти именно по этой причине. Сейчас очевидно, что мы находимся в конкурентной среде и ни у кого нет гарантированного места. Конкуренция всегда приветствуется, особенно для тех, кто принимает это правильно», — приводит слова Симеоне Football Espana.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» Мадрид на данный момент идет на 5-м месте в таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 10 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Престон» упрется и создаст проблемы
  • «Челси» — «Престон Норт Энд». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли Рублев разгромить Шана?
  • Рублев — Шан. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Сорокам» пора уже выиграть
  • «Сандерленд» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рублев — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Луго — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эмполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры