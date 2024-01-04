Мичел — о победе «Жироны» над «Атлетико»: Историческая ночь

Наставник «Жироны»прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (4:3) в матче 19-го тура Примеры.

«Это исторический день для нас, города и провинции. Мы очень довольны. Мы провели впечатляющий первый тайм, но счёт 3:2 не слишком нас расстроил. Во втором тайме было видно, что "Атлетико" собирается сравнять счёт, но перемены придали нам сил. В последние 20–25 минут любая команда могла забить, и гол Ивана — это отличный гол.

Была отличная игра, с невероятным менталитетом. Меня больше всего радует стойкость команды. Временами нас переигрывали на поле, но мы умели страдать, держаться и ждать своего момента. В итоге мы были вознаграждены великолепным голом. Историческая ночь», — приводит слова Мичела AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 19 туров «Жирона» идет второй в Примере с 48 очками.