В РФС сообщили, на каких стадионах нельзя будет провести финал Кубка России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу места проведения финала Кубка России в 2024 году.

«Будет решение исполкома, на котором определится место проведения финала Кубка. Есть очевидные ограничения — на этом стадионе должна работать система идентификации болельщиков. Потому в Волгограде и Саранске матч уже нельзя будет провести.

Я считаю, что финал должен быть на большом стадионе, чтобы вместимость была от 40 тысяч зрителей.

Хотим, чтобы финал в этом году стал для людей таким же праздником, как и в два предыдущих года», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 финальный матч Кубка России, в котором ЦСКА выиграл у «Краснодара», состоялся в «Лужниках».