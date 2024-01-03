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    В РФС сообщили, на каких стадионах нельзя будет провести финал Кубка России

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу места проведения финала Кубка России в 2024 году.

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    «Будет решение исполкома, на котором определится место проведения финала Кубка. Есть очевидные ограничения — на этом стадионе должна работать система идентификации болельщиков. Потому в Волгограде и Саранске матч уже нельзя будет провести.

    Я считаю, что финал должен быть на большом стадионе, чтобы вместимость была от 40 тысяч зрителей.

    Хотим, чтобы финал в этом году стал для людей таким же праздником, как и в два предыдущих года», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    В сезоне-2022/2023 финальный матч Кубка России, в котором ЦСКА выиграл у «Краснодара», состоялся в «Лужниках».

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