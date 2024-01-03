В РФС сообщили, на каких стадионах нельзя будет провести финал Кубка России

«Будет решение исполкома, на котором определится место проведения финала Кубка. Есть очевидные ограничения — на этом стадионе должна работать система идентификации болельщиков. Потому в Волгограде и Саранске матч уже нельзя будет провести.
Я считаю, что финал должен быть на большом стадионе, чтобы вместимость была от 40 тысяч зрителей.
Хотим, чтобы финал в этом году стал для людей таким же праздником, как и в два предыдущих года», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2022/2023 финальный матч Кубка России, в котором ЦСКА выиграл у «Краснодара», состоялся в «Лужниках».