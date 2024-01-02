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    Кузнецов: Текущий сезон РПЛ не самый интересный за последнее время

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    Российский тренер Дмитрий Кузнецов рассказал об интриге в РПЛ сезона 2023/2024.

    Дмитрий Кузнецов
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    Дмитрий Кузнецов

    «Конечно, текущий сезон РПЛ не самый интересный за последнее время. Были и раньше очень интересные сезоны, где интрига сохранялась в течение всего времени и до самого конца, но побеждал "Зенит".

    В этом сезоне вся развязка нас ждёт впереди. Это тоже очень интересно», — сказал Кузнецов Чемпионату.

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