Кузнецов: Текущий сезон РПЛ не самый интересный за последнее время

Российский тренеррассказал об интриге в РПЛ сезона 2023/2024.

«Конечно, текущий сезон РПЛ не самый интересный за последнее время. Были и раньше очень интересные сезоны, где интрига сохранялась в течение всего времени и до самого конца, но побеждал "Зенит".

В этом сезоне вся развязка нас ждёт впереди. Это тоже очень интересно», — сказал Кузнецов Чемпионату.

После 18-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции (36 баллов). Тройку лидеров замыкает «Динамо» (32).