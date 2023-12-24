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    «Рома» в большинстве переиграла «Наполи»

    «Рома» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Наполи
    В матче семнадцатого тура чемпионата Италии «Рома» смогла минимально победить «Наполи» со счетом 1:0.

    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини

    Авторами голов в данном противостоянии стали Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку.

    Отметим, что «Наполи» доигрывал поединок вдевятером из-за удалений Маттео Политано и Виктора Осимхена.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Наполи 1:0
    Гол: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (76') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Диего Льоренте, Эван Н'Дика, Расмус Кристенсен (Зеки Челик, 75'), Бриан Кристанте, Леандро Паредес (Лоренцо Пеллегрини, 71'), Эдоардо Бове, Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 71'), Андреа Белотти (Сердар Азмун, 71'), Ромелу Лукаку Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй (Алессио Дзербин, 81'), Жуан Жесус (Натан, 88'), Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия (Джакомо Распадори, 87'), Пётр Зелиньски (Джанлука Гаэтано, 88'), Станислав Лоботка (Йенс-Люс Каюсте, 56'), Андре Замбо Ангисса, Виктор Осимхен, Маттео Политано Предупреждения: Леандро Паредес (28'), Мариу Руй (28'), Расмус Кристенсен (32'), Walter Mazzarri (32'), Бриан Кристанте (38'), Jose Mourinho (38'), Андреа Белотти (60'), Жуан Жесус (62'), Никола Залевский (65'), Виктор Осимхен (73'), Стефан Эль-Шаарави (82'), Виктор Осимхен (86') Удаление: Маттео Политано (66')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Рома» набрала 28 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. У «Наполи» 27 пунктов и седьмая позиция.

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