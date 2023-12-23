«Салернитана» — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

едва не проиграл(2:2) в матче 17-го тура итальянской Серии А.

Первый гол забил «Милан» на 17-й минуте встречи. Защитник команды Фикайо Томори выпрыгнул выше всех и сильным ударом головой забил гол. Без шансов для голкипера соперника.

На 42-й минуте защитник «Салернитаны» Федерико Фасио сравнял счет. После подачи углового игрок обороны оказался самым расторопным у чужих ворот и забил гол.

На 63-й минуте «Салернитана» и вовсе вышла вперед благодаря голу полузащитника команды Антонио Кандревы. Футболист нанес удар со средней дистанции и попал точно в нижний угол ворот.

Уже на 90-й минуте «Милан» все-таки сравнял счет. Нападающий команды Лука Йович получил отличную скидку головой от Оливье Жиру и переправил мяч в ворота.

Футбол. Италия. Серия А Салернитана — Милан 2:2 Голы: 0:1 Фикайо Томори (17'), 1:1 Федерико Фасио (42'), 2:1 Антонио Кандрева (63'), 2:2 Лука Йович (90') Салернитана: Бенуа Костиль, Паскуале Маццокки (Дилан Бронн, 78'), Федерико Фасио, Лоренцо Пирола (Норберт Дьёмбер, 62'), Домагой Брадарич, Лассана Кулибали, Антонио Кандрева, Григорис Кастанос (Agustin Martegani, 78'), Лум Чауна (Жовани Кабрал, 78'), Булайе Диа (Chukwubuikem Ikwuemesi, 48'), Mateusz Legowski Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори (Алессандро Флоренци, 65'), Симон Кьер (Jan-Carlo Simic, 46'), Давиде Калабрия, Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 70'), Тейьяни Рейндерс, Исмаэль Беннасер (Лука Йович, 70'), Оливье Жиру, Рафаэл Леау Предупреждения: Filippo Inzaghi (34'), Рафаэл Леау (35'), Григорис Кастанос (44'), Паскуале Маццокки (71'), Норберт Дьёмбер (74')

После этого матча «Салернитана» занимает 20-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе. «Милан» — на 3-й позиции (33 балла).