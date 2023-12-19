Ивич: Сейчас в РПЛ на первый план вышла работа с молодежью

Главный тренер «Краснодара»высказался об уровне российской Премьер-лиги.

«Мы добились больших успехов, потому что команда впервые в своей истории возглавила турнирную таблицу. Мы выросли по сравнению с предыдущими годами. Я думаю, что игроки поставили себя на цель команды. В любом случае мы можем быть довольны.

Сейчас в России на первый план вышла работа с молодежью, поэтому в РПЛ много талантливых и молодых футболистов. Несмотря ни на что, лига сильна, есть много иностранцев со всех уголков Европы и мира, так что легких матчей нет», — приводит слова сербского специалиста Hot Sport.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.