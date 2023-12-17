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    Ташуев призвал РПЛ вернуться к системе «весна-осень»

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    Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев считает, чемпионат России надо проводить по системе «весна-осень».

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    «Я сразу был противником перехода на "осень-весну". Говорил, что это неправильно. Точнее выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе.

    Ну смотрите. В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок?

    Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия — страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас... Этот момент, конечно, убивает!

    Да даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров.

    Ну и надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах. Правда, это точно не касается воронежских (смеется). Им все равно! Готовы нас поддерживать и в ливень, и в снегопад. Спасибо им! Атмосфера на стадионе всегда шикарная», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

    «Факел» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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