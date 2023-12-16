«Севилья» снова уволила главного тренера

Диего Алонсо Фото: globallookpress.com
Последней каплей для увольнения стало разгромное поражение в 17-м туре от «Хетафе» со счетом 0:3.
Для Диего Алонсо «Севилья» была первым европейским клубом в карьере, ранее он возглавлял сборную Уругваю, из которой был уволен после невыхода на ЧМ-2022.
Календарь и таблица испанской Примеры
Уругваец был назначен тренером «Севильи» 8 октября после увольнения Хосе Луиса Мендилибара. Сейчас команда идет на 16-й строчке в Примере с 16 очками, также она заняла четвертое место в Лиге чемпионов и завершила выступление в еврокубках.