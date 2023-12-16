«Севилья» снова уволила главного тренера

Главный тренер «Севильи»был отправлен в отставку после всего двух месяцев работы, сообщает официальный сайт клуба.

Последней каплей для увольнения стало разгромное поражение в 17-м туре от «Хетафе» со счетом 0:3.

Для Диего Алонсо «Севилья» была первым европейским клубом в карьере, ранее он возглавлял сборную Уругваю, из которой был уволен после невыхода на ЧМ-2022.

Календарь и таблица испанской Примеры

Уругваец был назначен тренером «Севильи» 8 октября после увольнения Хосе Луиса Мендилибара. Сейчас команда идет на 16-й строчке в Примере с 16 очками, также она заняла четвертое место в Лиге чемпионов и завершила выступление в еврокубках.