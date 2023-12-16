ПерерывВаленсия — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Валенсия» — «Барселона». Онлайн
  • 22:28
    • Гол Кварацхелии принес победу «Наполи» над «Кальяри»
  • 20:26
    • «Атлетико» уступил «Атлетику»
  • 20:04
    • «Челси» справился с «Шеффилдом»
  • 20:04
    • «Ньюкасл» разгромил на своем поле «Фулхэм»
  • 20:03
    • «Манчестер Сити» упустил победу против «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    «Севилья» снова уволила главного тренера

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Севилья Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо был отправлен в отставку после всего двух месяцев работы, сообщает официальный сайт клуба.

    Диего Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Алонсо

    Последней каплей для увольнения стало разгромное поражение в 17-м туре от «Хетафе» со счетом 0:3.

    Для Диего Алонсо «Севилья» была первым европейским клубом в карьере, ранее он возглавлял сборную Уругваю, из которой был уволен после невыхода на ЧМ-2022.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Уругваец был назначен тренером «Севильи» 8 октября после увольнения Хосе Луиса Мендилибара. Сейчас команда идет на 16-й строчке в Примере с 16 очками, также она заняла четвертое место в Лиге чемпионов и завершила выступление в еврокубках.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» добьет «Манчестер Юнайтед»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сохранит ли Рахмонов статус непобежденного?
  • Рахмонов — Томпсон. Прогноз и ставки
  • 1.40
    •
  • Выиграет ли «Интер» у «Лацио»?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры