ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • 12:28
    • Большунов добился восьмой победы кряду на Кубке России-2023/2024
    Все новости спорта

    Игнатьев назвал назначение Морено на пост главного тренера «Сочи» ошибочным

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи
    Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что Роберт Морено стал главным тренером «Сочи».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Думаю, что это ошибочное назначение. Во-первых, команда сейчас находится на последнем месте в РПЛ. Ей необходим наставник, который сумеет всколыхнуть игроков, знающий российский футбол.

    Чтобы добиться результатов и найти взаимопонимание с футболистами, надо говорить с ними на одном языке. Это касается как личных встреч с глазу на глаз, так и групповых занятий. У игроков надломился внутренний стержень, и с этим надо работать.

    Ему надо знать наш футбол. За счет чего он сможет конкурировать? Что он сможет привнести в команду? Нечто знакомое и испанское? Или постарается лучше узнать российский чемпионат?» — цитирует Игнатьева RT.

  • Гегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ
  • Подводим краткие итоги первой части чемпионата России сезона 2023/24
  • 13/12/2023

    • После 18-и туров «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Валенсия» создаст большие проблемы
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Голевой спектакль обеспечен!
  • Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов. Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • У «горожан» не возникнет проблем в домашнем матче
  • «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  4.30
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры