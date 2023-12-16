Игнатьев назвал назначение Морено на пост главного тренера «Сочи» ошибочным

Экс-тренер сборной Россиипрокомментировал новость о том, чтостал главным тренером

«Думаю, что это ошибочное назначение. Во-первых, команда сейчас находится на последнем месте в РПЛ. Ей необходим наставник, который сумеет всколыхнуть игроков, знающий российский футбол.

Чтобы добиться результатов и найти взаимопонимание с футболистами, надо говорить с ними на одном языке. Это касается как личных встреч с глазу на глаз, так и групповых занятий. У игроков надломился внутренний стержень, и с этим надо работать.

Ему надо знать наш футбол. За счет чего он сможет конкурировать? Что он сможет привнести в команду? Нечто знакомое и испанское? Или постарается лучше узнать российский чемпионат?» — цитирует Игнатьева RT.

После 18-и туров «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе.