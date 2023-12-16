Гвардиола: Мы потеряли два очка из-за нашей ошибки

Главный тренерподвел итоги матча против(2:2) в 17-м туре АПЛ.

«Мы отдали два очка. Мы провели хорошую игру. Мы действительно хорошо контролировали переходы и создали много моментов, но на таком уровне мы не можем пропускать второй гол, который забил "Кристал Пэлас". Мы принимали неправильные решения в штрафной и были наказаны. Мы потеряли два очка из-за нашей ошибки», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» в следующем туре сыграет на выезде с «Эвертоном». «Кристал Пэлас» будет играть на своем поле с «Брайтоном».