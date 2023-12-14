Луис Энрике: «ПСЖ» еще жив. Никто не захочет играть с нами в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал выездную ничью в матче с дортмундской(1:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» занял второе место в группе и квалифицировался в плей-офф ЛЧ.

«Мы еще живы. Ни одна команда не будет надеяться сыграть с нами в следующем раунде, даже если мы финишируем вторыми в этой группе.

Сегодня вечером я счастлив, потому что мы прогрессировали, но, конечно, я бы предпочел выйти из группы первым. Вот что я крикнул ребятам: "Играйте на счет 2:1, но не рискуйте слишком многим".

Без сомнения, эта команда все еще находится в самом начале своего строительства. Мне очень нравится настрой моих игроков, их способность бороться. Даже если они расстроены, мне нравится это разочарование. Я не сомневаюсь, что мы станем лучше.

Мы — команда, которая создает много возможностей и всегда хочет атаковать. Сегодня вечером у нас было четыре или пять явных моментов, и я уверен, что в феврале мы будем намного сильнее», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.