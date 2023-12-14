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    Луис Энрике: «ПСЖ» еще жив. Никто не захочет играть с нами в плей-офф ЛЧ

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал выездную ничью в матче с дортмундской «Боруссией» (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «ПСЖ» занял второе место в группе и квалифицировался в плей-офф ЛЧ.

    «Мы еще живы. Ни одна команда не будет надеяться сыграть с нами в следующем раунде, даже если мы финишируем вторыми в этой группе.

    Сегодня вечером я счастлив, потому что мы прогрессировали, но, конечно, я бы предпочел выйти из группы первым. Вот что я крикнул ребятам: "Играйте на счет 2:1, но не рискуйте слишком многим".

    Без сомнения, эта команда все еще находится в самом начале своего строительства. Мне очень нравится настрой моих игроков, их способность бороться. Даже если они расстроены, мне нравится это разочарование. Я не сомневаюсь, что мы станем лучше.

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    • Мы — команда, которая создает много возможностей и всегда хочет атаковать. Сегодня вечером у нас было четыре или пять явных моментов, и я уверен, что в феврале мы будем намного сильнее», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

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