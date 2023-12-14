Спортивный директор «Ахмата»: Конате хочет попробовать себя в Европе

Спортивный директор «Ахмата»высказался о будущем форварда

«На сегодняшний день предложений по Конате нет. У нас есть желание его сохранить. Но насколько мы понимаем ситуацию со слова Конате и его агента, у него есть желание попробовать свои силы в Европе.

Сейчас Мохамед улетел в расположение своей сборной и готовится к Кубку Африки. Если предложений по нему не будет, он останется в "Ахмате" до конца чемпионата», — сказал Газзаев «СЭ».

Конате в нынешнем сезоне сыграл 21 матч и забил 7 мячей.

«Ахмат» после 18-го тура находится на 13-й строчке в таблице РПЛ, набрав 17 очков.