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    Спортивный директор «Ахмата»: Конате хочет попробовать себя в Европе

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    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем форварда Мохамеда Конате.

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    «На сегодняшний день предложений по Конате нет. У нас есть желание его сохранить. Но насколько мы понимаем ситуацию со слова Конате и его агента, у него есть желание попробовать свои силы в Европе.

    Сейчас Мохамед улетел в расположение своей сборной и готовится к Кубку Африки. Если предложений по нему не будет, он останется в "Ахмате" до конца чемпионата», — сказал Газзаев «СЭ».

    Конате в нынешнем сезоне сыграл 21 матч и забил 7 мячей.

    «Ахмат» после 18-го тура находится на 13-й строчке в таблице РПЛ, набрав 17 очков.

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