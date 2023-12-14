Алаба может присоединиться к Бензема в «Аль-Иттихаде»

Защитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает издание Relevo

Стало известно, что клуб из Саудовской Аравии готов платить Алабе 20 млн. евро за сезон. Сам защитник не хочет покидать «Реал», желая выступать в одном из лучших клубов Европы.

Помимо этого, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает Алабу одним из ключевых игроков команды.

В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей за «сливочных» во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт Алабы с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что летом 2023 года в «Аль-Иттихад» перешел нападающий «Реала» Карим Бензема.