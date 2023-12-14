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    Алаба может присоединиться к Бензема в «Аль-Иттихаде»

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    Защитник «Реала» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде». Об этом сообщает издание Relevo.

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    Стало известно, что клуб из Саудовской Аравии готов платить Алабе 20 млн. евро за сезон. Сам защитник не хочет покидать «Реал», желая выступать в одном из лучших клубов Европы.

    Помимо этого, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает Алабу одним из ключевых игроков команды.

    В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей за «сливочных» во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт Алабы с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

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