Алаба может присоединиться к Бензема в «Аль-Иттихаде»

Стало известно, что клуб из Саудовской Аравии готов платить Алабе 20 млн. евро за сезон. Сам защитник не хочет покидать «Реал», желая выступать в одном из лучших клубов Европы.
Помимо этого, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает Алабу одним из ключевых игроков команды.
В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей за «сливочных» во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт Алабы с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, что летом 2023 года в «Аль-Иттихад» перешел нападающий «Реала» Карим Бензема.