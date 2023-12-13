Симоне Индзаги: «Реал Сосьедад» создает проблемы любой команде

Наставник «Интера»высказался о матче с «Реалом Сосьедад» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Команды разошлись миром (0:0).

«У нас были возможности в игре, даже несмотря на то, что мы столкнулись с отличной командой, которая очень сильно прессинговала и усложняла нам задачу. "Реал Сосьедад" доставляет проблемы любой команде, даже "Барселоне" и "Реалу" в Ла Лиге. Им сложно противостоять.

Я думаю, что они заслуживали большего, чем мы, в Сан-Себастьяне, а сегодня немного большего заслуживала наша команда. Мы прошли без поражений, стали вторыми, но смотрим вперед с большой уверенностью. До 1/8 финала еще долгий путь. В прошлом году, заняв второе место в группе, мы вышли в финал», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Реал Сосьедад» и «Интер» весной продолжат борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов.