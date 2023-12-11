Личка поставил «Динамо» четверку за первую часть сезона

Главный тренер московскогооценил результаты бело-голубых в первом круге чемпионата России.

«Команда хорошо выходит от ворот, играет через короткий пас, старается находить пространство между линиями, так что можно поставить четвёрку. В первых 8–10 матчах сезона ментальная составляющая у нас была на двойку, но за последние два месяца мы в этом плане добились прогресса. Мы можем сделать ещё большой шаг вперёд. В футболе не всё решают деньги. Посмотрите на "Манчестер Сити", который столько лет ждал победы в Лиге чемпионов, а мы хотим, чтобы за несколько месяцев в "Динамо" всё стало идеально. Для этого нужно время», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

В настоящий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.