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    Личка поставил «Динамо» четверку за первую часть сезона

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил результаты бело-голубых в первом круге чемпионата России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Команда хорошо выходит от ворот, играет через короткий пас, старается находить пространство между линиями, так что можно поставить четвёрку. В первых 8–10 матчах сезона ментальная составляющая у нас была на двойку, но за последние два месяца мы в этом плане добились прогресса. Мы можем сделать ещё большой шаг вперёд. В футболе не всё решают деньги. Посмотрите на "Манчестер Сити", который столько лет ждал победы в Лиге чемпионов, а мы хотим, чтобы за несколько месяцев в "Динамо" всё стало идеально. Для этого нужно время», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

    В настоящий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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