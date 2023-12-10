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    «Оренбург» избежал поражения в матче РПЛ с «Сочи»

    «Сочи» — «Оренбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги.

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    Первый гол забили хозяева на 42-й минуте встречи. Форвард «Сочи» Иван Игнатьев освободился от опеки в штрафной соперника, получил передачу и вогнал мяч в ворота.

    «Оренбург» сумел сравнять счет на 90+4-й минуте. Защитник команды Данила Хотулев выпрыгнул выше всех и головой пробил в сторону ворот. Мяч отскочил от газона и оказался в воротах.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Оренбург 1:1
    Голы: 1:0 Иван Игнатьев (42'), 1:1 Данила Хотулёв (90+4') Сочи: Никита Гойло, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Кристиан Нобоа, Иван Игнатьев, Marcelo Alves, Kramaric M. Оренбург: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Данила Хотулёв, Арсен Адамов, Максим Сидоров, Иван Башич, Кирилл Капленко, Габриэль Флорентин, Степан Оганесян, Владимир Обухов, Gurluk E. Предупреждения: Степан Оганесян (21'), Брайан Мансилья (78'), Ярослав Михайлов (84'), Лукас Вера (89')

    После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (15).

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