«Сочи» — «Оренбург»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол забили хозяева на 42-й минуте встречи. Форвард «Сочи» Иван Игнатьев освободился от опеки в штрафной соперника, получил передачу и вогнал мяч в ворота.

«Оренбург» сумел сравнять счет на 90+4-й минуте. Защитник команды Данила Хотулев выпрыгнул выше всех и головой пробил в сторону ворот. Мяч отскочил от газона и оказался в воротах.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Оренбург 1:1 Голы: 1:0 Иван Игнатьев (42'), 1:1 Данила Хотулёв (90+4') Сочи: Никита Гойло, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Кристиан Нобоа, Иван Игнатьев, Marcelo Alves, Kramaric M. Оренбург: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Данила Хотулёв, Арсен Адамов, Максим Сидоров, Иван Башич, Кирилл Капленко, Габриэль Флорентин, Степан Оганесян, Владимир Обухов, Gurluk E. Предупреждения: Степан Оганесян (21'), Брайан Мансилья (78'), Ярослав Михайлов (84'), Лукас Вера (89')

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (15).