Ромащенко: «Ахмату» нужно достаточно качественное усиление

Главный тренервысказался о матче против(0:0).

«Если брать атакующие действия, то мы сегодня превзошли соперника. Было достаточно моментов, которые, к сожалению, мы не реализовали. В этом отношении нужно прибавлять, качества не хватило на завершающей стадии. По игре в целом я рад, что против такой организованной и хорошо выстроенной команды, как "Ростов", мы сыграли тактически правильно. Ребята терпели, это было одним из важных условий. В открытый футбол тяжело играть с таким соперником, владеющим мячом. Старались искать моменты в быстрых ответных атаках. В целом счет всегда по игре, но сегодня очень жаль, что из‑за упущенных моментов мы упустили свой шанс.

Понимание еще было до прихода в команду. Все наблюдения после просмотра матчей и по ходу сезона подтверждаются, озвучивал их руководству команды. Безусловно, нам нужно усиление, причем достаточно качественное, которое позволит команде выйти на немного другой уровень. Второе, я хочу поблагодарить команду за старание и труд, которые они показывали на протяжении нашей совместной работы. Мы знаем, с чем связано наше тяжелое выступление. Время отдохнуть, все проанализировать, сделать правки и подготовиться к сборам, которые должны дать нам толчок для продолжения в весенней части чемпионата», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» идет на 13-м месте с 17 очками. «Ростов» занимает 10-ю строчку с 21 очком.