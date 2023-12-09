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    Промес: Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Было реально холодно. Но надо отметить, что поле в порядке. Против "Балтики" в Калининграде было хуже. А мороз действительно сильный. Мой гол? Отличный пас от Криса. Я нашел возможность отправить мяч между ногами соперника. Классный гол получился. Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места.

    Классно, что даже в такую погоду люди пришли нас поддержать. Увидимся в следующем году. Первый же матч будет очень интересным», — сказал Промес пресс-службе клуба.

    «Спартак» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (29) опустились на шестую строчку.

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