Промес: Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места

Нападающийпрокомментировал победу над(3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Было реально холодно. Но надо отметить, что поле в порядке. Против "Балтики" в Калининграде было хуже. А мороз действительно сильный. Мой гол? Отличный пас от Криса. Я нашел возможность отправить мяч между ногами соперника. Классный гол получился. Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места.

Классно, что даже в такую погоду люди пришли нас поддержать. Увидимся в следующем году. Первый же матч будет очень интересным», — сказал Промес пресс-службе клуба.

«Спартак» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (29) опустились на шестую строчку.