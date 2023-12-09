Промес: Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Было реально холодно. Но надо отметить, что поле в порядке. Против "Балтики" в Калининграде было хуже. А мороз действительно сильный. Мой гол? Отличный пас от Криса. Я нашел возможность отправить мяч между ногами соперника. Классный гол получился. Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места.
Классно, что даже в такую погоду люди пришли нас поддержать. Увидимся в следующем году. Первый же матч будет очень интересным», — сказал Промес пресс-службе клуба.
«Спартак» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (29) опустились на шестую строчку.