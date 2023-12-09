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    «Астон Вилла» победила 15-й раз подряд на своем поле в АПЛ

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    Успех в матче с «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре АПЛ стал для «Астон Виллы» уже 15-й победой кряду в играх АПЛ.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    Последний раз команда уступала на домашнем стадионе в прошлом сезоне во встрече с «Арсеналом» — 2:4, а затем последовала серия из 15-ти побед подряд.

    Были обыграны «Кристал Пэлас» (1:0), «Борнмут» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:0), «Ньюкасл» (3:0), «Фулхэм» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1), «Брайтон» (2:1), «Эвертон» (4:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Брайтон» (6:1), «Вест Хэм» (4:1), «Лутон» (3:1), «Фулхэм» (3:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0).

    Матч 17-го тура подопечные Унаи Эмери проведут на выезде против «Брентфорда» 17 декабря.

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