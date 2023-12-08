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    Тренер «Локомотива»: Мы не сохраняли счет, а пытались выиграть

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    Старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин прокомментировал победу в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

    Олег Лёвин
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    Олег Лёвин

    «Думаю, что во втором тайме счёт подсказывал, что нужно играть вот так, более дисциплинированно и организованно. Мы не сохраняли счёт, а пытались выиграть. Качественная игра в обороне — это тоже залог успеха. Мы находили свои моменты для быстрых атак. "Урал" — молодцы. Это очень хорошая, дисциплинированная команда, имеет хороших исполнителей. Мы смогли качественно отыграть, найти свой момент, чтобы забить гол.

    Был ли запланирован выход Пиняева? Безусловно, Сергей — это наш козырь. Его скорость и мастерство не вызывает каких-либо сомнений. Естественно, с его выходом мы хотели ускорить наши действия в атаке. Думаю, что у него это хорошо получилось», — приводит слова Лёвина официальный сайт «Локомотива».

    «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

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