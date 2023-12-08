Ловрен прокомментировал проблемы «Лиона»

Защитник «Лиона»отреагировал на проблемы французской команды.

«Игроки, не желающие выступать здесь, могут уходить — дверь для них открыта. Также дверь открыта и для новичков, способных усилить состав. Надеюсь, мы найдём футболистов, которые помогут нам.

Можно сказать много всего, но самое главное — мы должны верить до конца. Мы не можем позволить себе сдаться», — приводит слова Ловрена Get French Football News.

Ранее в 14-м туре Лиги 1 «Лион» в гостях уступил «Марселю» со счетом 0:3. Клуб с 7 набранными очками находится на последнем, 18-м месте в таблице.