ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКопа Америка 2024: Прощальная гастроль Аргентины, неопределенность Бразилии, шанс США
  • 13:06
    • «Спартак» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ
  • 11:27
    • Левандовский рассказал, когда планирует завершить карьеру
  • 10:39
    • Ансу Фати пропустит три месяца из-за серьезной травмы
  • 10:00
    • Бобровский и Чинахов — в тройке лучших игроков дня в НХЛ
  • 09:45
    • «Чикаго» выиграл у «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» уступил «Оклахоме»
    Все новости спорта

    Ловрен прокомментировал проблемы «Лиона»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион
    Защитник «Лиона» Деян Ловрен отреагировал на проблемы французской команды.

    Деян Ловрен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Ловрен

    «Игроки, не желающие выступать здесь, могут уходить — дверь для них открыта. Также дверь открыта и для новичков, способных усилить состав. Надеюсь, мы найдём футболистов, которые помогут нам.

    Можно сказать много всего, но самое главное — мы должны верить до конца. Мы не можем позволить себе сдаться», — приводит слова Ловрена Get French Football News.

    Ранее в 14-м туре Лиги 1 «Лион» в гостях уступил «Марселю» со счетом 0:3. Клуб с 7 набранными очками находится на последнем, 18-м месте в таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» одолеть «Крылья Советов»?
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Астон Вилла» остановит лидера АПЛ
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Ахмат» и «Ростов» поделят очки?!
  • «Ахмат» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры